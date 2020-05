Dodelijke slachtoffers van zwaar ongeluk Middenmeer zijn twee mannen uit Roemenië

MIDDENMEER - De twee dodelijke slachtoffers die vanochtend waren te betreuren bij het zware ongeluk op de N240 in Middenmeer, blijken twee mannen uit Roemenië. Het gaat om een 44-jarige en een 25-jarige man. Ze werkten bij een agrarisch bedrijf.

Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg rond 5.30 uur. Over de Medemblikkerweg (N240) reed een 23-jarige vrouw, ze ging in de richting van Medemblik. Vanaf het Wagenpad in Middenmeer kwam een busje aanrijden met daarin de negen Roemeense arbeidsmigranten.

De politie vermoedt dat de bestuurder van het busje de auto over het hoofd gezien toen hij de kruising op reed. De wagens botsten daarop tegen elkaar en eindigden beide in een greppel. De twee dodelijke slachtoffers werden door de botsing uit het busje geslingerd.

Niet gedronken

Ook de andere zeven inzittenden van het busje en de automobilist zijn gewond geraakt. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Er is gebleken dat de bestuurders niet hadden gedronken. Wel zal er nog verder onderzoek worden gedaan naar het ongeluk.

De weg is weer open. Een wijkagent zal nazorg verlenen aan de groep arbeidsmigranten.