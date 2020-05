Tweede dode bij ernstig ongeval op de N240 in Middenmeer

Eerder vanochtend werd bekend dat er één persoon was overleden en negen anderen gewond waren geraakt. De politie laat nu via Twitter weten dat er een tweede dode is te betreuren.

Onbekende toedracht

Een busje met negen personen kwam uit de richting van Medemblik en reed richting Wieringerwerf. Het busje kwam vanaf het Wagenpad. Op het kruispunt kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing en uiteindelijk in een naastgelegen greppel tot stilstand. Rijkswaterstaat laat weten dat het busje zich mogelijk niet aan de voorrangsmaatregelen heeft gehouden.

De dodelijke slachtoffers zaten in het busje. Ook de bestuurder van de personenauto is gewond. Over de ernst en de aard van het letsel van de betrokkenen is niets bekend.