Dode en negen gewonden bij botsing op kruispunt Medemblikkerweg

MIDDENMEER - Bij een botsing tussen een busje en een auto op het kruispunt van de Medemblikkerweg (N240) en het Wagenpad in Middenmeer, is vanochtend vroeg een dodelijk slachtoffer gevallen. Negen anderen raakten gewond.

Een politiewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat de auto uit de richting van Medemblik kwam en richting Wieringerwerf reed. Het busje kwam vanaf het Wagenpad. Op het kruispunt kwamen de twee voertuigen, door nog een onbekende reden, met elkaar in botsing en kwamen uiteindelijk in een naastgelegen greppel tot stilstand.

Dodelijk slachtoffer

In het busje zaten negen mensen. Een hiervan is overleden, de rest is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de personenauto is gewond. Over de ernst en de aard van het letsel van de betrokkenen is niets bekend.

Voor de gewonden zijn tenminste negen ambulances opgeroepen. De weg is afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend.