Wielrennende huisgenoten 'Zwiften' erop los

Iedere woensdagavond zitten Overste en Doets klaar voor de interactieve wielerrace. "Er staan heel veel Nederlandse club- en continentale renners aan de start. Ze passen zich aan, omdat er geen wedstrijden buiten verreden kunnen worden. We gaan allemaal naar binnen om een uur lang gas te geven op onze hometrainer om te kijken wie de beste is", licht Doets toe.

Redelijk alternatief

Voor de Noord-Hollandse wielrenners is het een redelijk alternatief. Desondanks is het niet te vergelijken met normale koersen op de weg. "Ik vergelijk het meestal met veldrijden of strandraces", vervolgt Doets. "Het zijn niet zulke hele lange wedstrijden, maar ze zijn heel intensief. Je hebt geen moment rust, dat is anders dan op de weg. Je racet dan soms vier à vijf uur. Soms is er een rustigere periode, soms gaat het een half uur heel hard. Deze inspanning is anders."

Overste vult aan. "Je moet nog steeds hard trappen, misschien wel harder dan op de weg. Je hebt dan ook tactiek die een rol speelt. Hier gaat het meer op puur hard fietsen."