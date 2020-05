Wielrenner Rick van Breda gaat fietsend Noord-Holland rond

"Het is bij mij altijd een beetje een bucketlist-dingetje geweest", zegt Van Breda tegen NH Sport. "Vorig jaar heb ik met Koos Jeroen Kers de kop van Noord-Holland gedaan.

Toen zijn we boven het IJ gebleven. De volgende stap is dan om helemaal de provinciegrenzen te rijden."

Tussenstops in Amstelveen en Volendam

De vier wielrenners starten morgen om 5.30 uur. "Dan rijden we vanuit 't Zand langs de kuststrook. Na 130 kilometer komen we in Amstelveen uit. Daar stoppen we voor een bevoorrading. Daarna rijden we door om na 270 kilometer in Volendam uit te komen.

Ook daar eten we wat. En dan blijft er nog 130 kilometer over voor het laatste deel."