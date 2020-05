Bussumers Corine en Hein doneren vakantiegeld van aow en halen tonnen op voor cultuursector

Corine en Hein bedachten hun actie aan de keukentafel. "Corine en ik zijn gezegend met een tuin. We hebben het goed, om het maar zo te zeggen. Zij had tijdens het tuinieren geroepen: ‘Binnenkort krijgen we weer ons vakantie-AOW, maar we gaan toch niet met vakantie! Zullen we het doneren aan de kunsten? En moeten we niet een actie opzetten?'", vertelt Hein op de actiesite van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Van het één kwam het ander.

De twee Bussumers besloten het vakantiegeld van hun eigen aow over te maken aan de culturele sector, omdat ze normaal gesproken grote cultuurliefhebbers zijn. "Wij genieten van toneel, film en opera. Wij vinden dat de jongere generaties in deze coronatijd voor de hele maatschappij offers brengen. We willen daarom graag iets terugdoen en hopen op deze manier een steentje te kunnen bijdragen", vertellen ze.