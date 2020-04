Filmtheater geeft lokale kunstenaars etalages: "De stad een stukje mooier maken"

"Dit is heel belangrijk. Er zijn nu vrij beperkte mogelijkheden om te presenteren", vertelt glaskunstenaar Katinka Bosch. Ze is dan ook erg blij met de mogelijkheid die het filmtheater biedt om haar kunst daar voor de ruit te plaatsen. "Het is nu veel moeilijker om je kunst te tonen en ook de inkomsten blijven achter." Hieronder zie je de glaskunstwerken van Katinka Bosch, tekst loopt door onder foto

Ook de portretten van Glenn Koppenhagen hangen nu in het centrum van Hilversum. Voor haar heeft de tijdelijke tentoonstelling nog een andere dimensie, want ze is vrijwilliger in het filmtheater. "Het is perfect. Het is zo leuk om in mijn eigen filmtheater te hangen en dat mensen er naar kunnen kijken."



Het idee voor de tijdelijke kunstgalerie is afkomstig van Luc Freijer, die programmeur is van het filmtheater. Hij bedacht het plan vorige week en al snel hadden zich al 25 kunstenaars aangemeld. "We willen de stad een stukje mooier maken en ook aanwezig zijn."

Mensen verbinden

"Door middel van film willen we mensen met elkaar verbinden. Zo kunnen we dat toch enigszins doen, alleen is het niet met film." Tegelijkertijd hoopt hij de kunstenaars ook een beetje te kunnen helpen. "Er zitten zzp'ers tussen, die het extra lastig hebben. Misschien dat er nog een leuke opdracht uit voorkomt of dat een fotograaf een foto verkoopt."



