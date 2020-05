Zes West-Friese bibliotheken vanaf woensdag weer heropend

De vestigingen in De Goorn, Enkhuizen, Hoogkarspel, Medemblik, Opmeer en Stede Broec kunnen vanaf woensdag weer open voor publiek. Dankzij vrijwilligers worden zij gemiddeld drie dagen per week geopend.

Een bezoek aan de bibliotheek wordt anders dan we gewend waren, laat Westfriese Bibliotheken weten. Zo is het alleen mogelijk voor leden om boeken te reserveren en op te halen, op een tijdstip die zij zelf in kunnen plannen. Wie geen lid is kan voor het bezoek een online abonnement afsluiten.

Groot succes voor bezorgdienst

In de bibliotheken zelf zijn looproutes aangebracht, en met verplichte mandjes die gedoneerd werden door Jumbo Zwaagdijk wordt het aantal bezoekers bijgehouden. De gratis dienst om boeken te laten bezorgen blijft dankzij het grote succes voortbestaan.

Meer dan 2500 bestellingen kwamen er binnen bij de Westfriese Bibliotheken, maar zij hopen dat de meeste mensen hun boeken voortaan weer zelf komen ophalen. Je kunt je boeken vooraf in een tas op de balie klaar laten zetten.

Terughaalactie

Westfriese Bibliotheken organiseert vanaf morgen een Terughaalactie voor uitgeleende boeken. De boeken die bij deze actie worden opgehaald worden in quarantaine gezet, in de hoop dat deze snel weer uitgeleend kunnen worden.

Op de website van Westfriese Bilbiotheken kun je het bezoek aan een geopende vestiging voorbereiden. Bij de bibliotheken is het alleen mogelijk om boeken te lenen, op basis van zo veel mogelijk contactloze zelfbediening.