Veel interesse voor heropening bibliotheek: lange rij in Den Helder en Nieuwe Niedorp

DEN HELDER - Een week eerder dan aanvankelijk gepland, ging gistermiddag een groot deel van de bibliotheken in de Kop van Noord-Holland weer open. Met man en macht was de afgelopen dagen gewerkt om de vestigingen coronaproof te maken.

Dat mensen stonden te springen om boeken te lenen bij de bibliotheken, was wel duidelijk: er stonden gisteren behoorlijke rijen bij de vestigingen in Den Helder en Nieuwe Niedorp.

Corona in de Noordkop & Texel

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn