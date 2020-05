Alkmaar loopt tientallen miljoenen euro's mis door coronacrisis: "We hopen op de Nederlandse toerist"

ALKMAAR - Voor kaasvader Willem Borst en kaasdrager Harrie Konijn is het een vreemde gewaarwording. Elke vrijdag komen duizenden toeristen naar het Waagplein om de kaasdragers in actie te zien. Maar sinds de coronacrisis is het Waagplein leeg. "Een heel triest en vervelend gezicht. We missen het ontzettend", aldus Borst.

Normaal gesproken moeten de mannen zich elke vrijdagochtend om zeven uur melden in de kaaskamer. Wie niet op tijd komt krijgt een oneervolle vermelding op het schandbord en een boete. "Het is toch raar wakker worden", vertelt Konijn. "Normaal heb je je vaste ritueel, je pak hangt klaar en je probeert er altijd voor zeven uur te zijn om de boete te voorkomen. Elk voordeel heeft z'n nadeel. De knip blijft wel gevuld op deze manier."

Maar boetes of niet, de mannen missen de kaasmarkt ontzettend. "Het is een passie", vertelt Borst. "Al die toeristen hier op het Waagplein, de gezelligheid onder elkaar, de reuring, dat mis je enorm. Het is ook een manier van leven. Nu sta ik iets later op, Ik heb een grote volkstuin en mijn eigen werkzaamheden maar elke vrijdag doet het toch een beetje zeer."

Verloren jaar

Jaarlijks trekt de kaasmarkt bijna 170.000 bezoekers van over de hele wereld. De schade voor Alkmaar loopt volgens Ger Welbers van Alkmaar Marketing in de tientallen miljoenen euro’s. Toch wil hij nog niet spreken over een verloren jaar. "Het hangt af van de verruiming van de richtlijnen. De Nederlander is niet snel geneigd om op dit moment naar het buitenland te gaan. Daar kunnen we in de zomermaanden van profiteren. We hebben hier de kust, een mooie historische binnenstad en een groot winkelaanbod. We hebben hier alles."

Extra zuur is dat de gemeente Alkmaar vorig jaar nog diep in de buidel tastte om het EK Wielrennen te organiseren. Het evenement kostte een miljoen euro maar dat was het volgens voorstanders meer dan waard aangezien het goede reclame zou zijn voor de stad.

"Dat is erg jammer want het EK was een enorm mooi uithangbord geweest voor deze regio. Daar had je dit jaar de eerste spin-off van moeten merken maar dat loop je nu mis. We gaan dat wel weer terugverdienen, maar het zal wat langer duren dan we in eerste instantie hadden ingeschat."