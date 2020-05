Vakantie dicht bij huis zorgt juist voor meer ontspanning: "Optimaal opladen"

NOORD-HOLLAND - Reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk, is het advies. Een hard gelag voor de Nederlander die maar al te graag naar het buitenland op vakantie gaat. Corona dwingt ons dichtbij huis te blijven. Een directeur in de toeristenbranche en een psycholoog kunnen het aanbevelen. "Optimaal opladen."

Hugo van Donselaar ziet het al helemaal voor zich: eindelijk even weg uit de drukte van de stad, weg van de telefoon en lekker de natuur in. Kamperen in iemands achtertuin en verborgen lokale parels ontdekken. Een mooi restaurantje op een idyllische plek of een molen, waar je samen met de molenaar, koffie kunt drinken. "Je kan een waanzinnig avontuur beleven. Ook in eigen land. Je hoeft niet per se het vliegtuig naar de andere kant van de wereld te pakken", zo luidt zijn motto.

Dat Noord-Hollanders dit jaar niet massaal naar het buitenland gaan, blijkt wel uit een rondgang van NH Nieuws. De telefoons bij de campings staan roodgloeiend en er worden overal creatieve initiatieven uit de grond gestampt. Lees hier de verhalen.

Van Donselaar is mede-initiatiefnemer van Staylocal, een beweging waarbij mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk in eigen land op vakantie te gaan en grond achter het huis beschikbaar te stellen voor kampeerders. Staylocal is wat hem betreft geen tijdelijke oplossing.

"Het is absoluut een oplossing voor de lange termijn gezien termen als 'vliegschaamte', 'plastic soep' en wegtrekkende oorspronkelijke inwoners van Venetië en Amsterdam door toenemend toerisme." Volgens Van Donselaar schreeuwt deze tijd om een nieuwe aanpak. En wel lokaal.

Wist je dat? 1) Vorig jaar ruim de helft van de Nederlanders voor een vakantie in het buitenland koos? 2) Bijna 5 miljoen Nederlanders dit jaar de lange zomervakantie overslaan?

De beweging - een initiatief van drie partijen uit de toeristenbranche - komt voort uit een reiservaring van een van de andere initiatiefnemers die met een camper door Australië reed en de massa-campings meer dan zat was. Hij belde bij een lokale inwoner aan en vroeg of hij daar in de achtertuin mocht kamperen. Het was een van de mooiste avonturen van zijn leven. Bij thuiskomst besloot hij in Europa iets soortgelijks te realiseren. "En zo zijn we begonnen", vertelt Van Donselaar vol enthousiasme. Tekst gaat door onder video

Ontspanning We hoeven niet ver weg om tot rust te kunnen komen. Dat vindt ook Thijs Launspach, psycholoog en schrijver van het boek Werk kan ook uit. Sterker nog, hij vermoedt dat we door een vakantie in eigen land juist meer gaan ontspannen. "Je hebt wat minder het gevoel dat je van alles moet." Terwijl Launspach zelf relaxt in zijn stoel zit, legt hij uit waarom. "Vakantie is een heel mooi voorbeeld van hoe je wat ontspanning in je leven kunt brengen. Je kunt je weer opladen na een periode van werk." Maar benadrukt hij: "Zolang je het programma maar niet te vol gooit."

Op het moment dat je te veel dingen plant, is de vakantie volgens hem net een veredelde netwerkborrel. "Je moet niet proberen de Lonely Planet uit te spelen." In die laatste opmerking schuilt de reden voor de extra ontspanning in eigen land ten tijde van corona: "We hebben nu een heel klein 'voordeel'", zegt Launspach voorzichtig. "Er is niet veel open. De openingstijden zijn anders en dat scheelt in de hoeveelheid FOMO, Fear Of Missing Out, die je ervaart." Tekst gaat door onder video

Volgens Launspach moet deze periode worden gebruikt om te experimenteren. We moeten volgens hem gaan nadenken over hoe wij de vakantieperiode net een beetje anders kunnen invullen. "De vakantie moet zo worden ingedeeld dat we optimaal opladen." Tuin van Dirkje Bijvoorbeeld in de tuin van Dirkje in de buurt van Hoorn. Zij heeft zich net als enkele andere Hollanders bij de beweging Staylocal aangemeld. "Dirkje heeft een mooie kas staan waar kampeerders kunnen schuilen als het regent", vertelt Van Donselaar. "Daarnaast stelt zij een steenoven ter beschikking waar de gasten zelf pizza's kunnen bakken, een barbeque waarop gegrild kan worden een moestuin waar men zelf eten kan plukken. Ja, voor het avontuur hoeven we niet naar Bali."