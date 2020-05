Loosdrechtse turners trainen in de speeltuin: "De gezelligheid heb ik erg gemist"

HILVERSUM - Binnen sporten mag de komende maanden nog niet bij. Voor veel sporten is dit goed op te lossen, voor turntalent is dat heel wat lastiger. Gymnastiekverenging NILO uit Loosdrecht heeft nu toch een manier gevonden om te kunnen trainen: in de speeltuin.

"Het is wel leuk. Ik ben blij dat ik weer kan turnen", zegt Veerle. Ze is net als tientallen andere leden van GV NILO bezig met een vorm van turnoefeningen. In de klemrekken en andere toestellen van de speeltuin hangen, balanceren en draaien de jonge turners.



Twee weken geleden maakte premier Mark Rutte bekend dat binnensporten voorlopig nog niet mag, ook niet voor kinderen onder de twaalf jaar. "Dat was best een teleurstelling", vertelt voorzitter Marina Horstman.

Joost Lammers / NH Nieuws

Toen bleek dat buitensporten wel kon aarzelde het bestuur niet en werd naar een geschikte locatie gezocht. Die werd gevonden vlakbij de sporthal. Met goedkeuring van de gemeente en de plaatselijke scoutingvereniging Zuiderkruisgroep kan er nu twee keer per week getraind worden in de speeltuin.

Dat komt heel goed uit, want de turners moesten thuis hun conditie op peil houden met behulp van instructievideo's. Horstman: "Voor turnen raak je wel vrij snel dingen kwijt. Je moet het wel goed onderhouden wil je lenig en sterk blijven. Onze motivatie was dan ook groot om weer naar buiten te kunnen." Buitenlucht Ideaal is het niet, omdat veel toestellen niet kunnen worden gebruikt en vanwege de veiligheid oefeningen ook niet mogen worden gedaan. "Het is leuk, maar ook anders en raar", vertelt Vera. Voor haar en enkele anderen is het ook wennen dat er even geen wedstrijden zijn. Daniek: "Het is leuk, maar heel anders omdat we vooral kracht doen."



Toch overheerst bij iedereen het gevoel dat het fijn is dat er na weken thuiszitten weer getraind kan worden. De alternatieve trainingslocatie heeft ook zo zijn voordelen. "Je zit in de buitenlucht en dat geeft verfrissing", zegt Oscar. "Het is fijn om weer met z'n allen te zijn", merkt Veerle op. "Die gezelligheid had ik heel erg gemist."