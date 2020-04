Binnensporten voorlopig niet buiten: "Veiligheidsregio had eerder moeten anticiperen"

HEERHUGOWAARD - Kickbokstrainer Ruud Alwart van Mejiro Gym in Heerhugowaard baalt als een stekker. De compleet volgeboekte les die vanmiddag buiten zou plaatsvinden, mag niet doorgaan. Pas wanneer de noodverordening wettelijk is aangepast, mag de gemeente Heerhugowaard groen licht geven.

"Ik heb een goed contact met de gemeente, maar het is nu een week geleden dat de landelijke overheid heeft aangegeven dat sportclubs weer open mogen voor kinderen. De Veiligheidsregio en de gemeente hadden eerder moeten anticiperen. Het lijkt alsof er achter de feiten wordt aangelopen. Morgen gaat de gemeente vergaderen en er een klap opgeven. Ik had niet verwacht dat dit totaal niet synchroon loopt."

De kickbokstrainer ontving een telefoontje van de gemeente, met de mededeling dat de noodverordening nog niet is aangepast, en zij pas akkoord geven als wettelijk is toegestaan dat binnenclubs buiten mogen sporten.

Achter de feiten aanlopen

Ruud had zich wél compleet voorbereid op alle cornonamaatregelen. "Ik heb spandoeken laten maken, markeringen op de grond laten aanbrengen. Ik vind het allemaal overdreven maar als daarom gevraagd wordt dan doe je dat."

De kickbokstrainer ziet er tegenop om al zijn leerlingen weer af te moeten bellen. "Ik ga iedereen even flink teleurstellen en het slechte nieuws brengen. We gaan evengoed spandoekje plaatsen op grasveld, hebben we dat in ieder geval gehad - maar ik word er niet vrolijk van."