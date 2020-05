Hilversums theaterhotel flink geraakt door coronacrisis: met kleiner team verder

Grand Hotel Gooiland verwachtte vooraf dat 2020 een topjaar zou worden, zowel qua evenementen als voor het hotel. Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat alles sinds februari stil ligt: veel evenementen worden naar het najaar of 2021 verplaatst. Dat heeft grote gevolgen voor Gooiland. "De snelheid waarmee dit virus daar een streep doorheen zet, heeft niemand zien aankomen", vertelt algemeen directeur Lydia Baloe.

Kleiner team

De veranderingen betekenen hoe dan ook dat algemeen directeur Baloe en commercieel manager Laura Huijgen vertrekken. Gooiland-eigenaar Philip Lamers neemt het stokje weer over. Lamers vertrok een jaar geleden om plaats te maken voor de twee vrouwen, die de opdracht kregen Gooiland een professionaliseringsslag te geven. "Er zijn hierin enorme stappen gezet. Tot afgelopen februari stonden de cijfers er heel goed voor", zo laat Gooiland weten. Of er ook in het personeelsbestand wordt gesneden is niet bekend.

Gooiland laat weten dat het voorzichtig wel weer meer mensen verwelkomt. Het bedrijf stelt straks sneller op- en af te kunnen schalen afhankelijk van de coronamaatregelen van de overheid.