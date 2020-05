Westfries Museum doet aangifte na bekladding

HOORN - Een monumentale muur van het Westfries Museum is beklad met een activistische boodschap. Eerder werd er al twee keer een spandoek aan de hekken van het museum bevestigd.

De tekst is aangebracht in de Kloostersteeg op een monumentale muur van het museum. Nadat de vorige twee keer een spandoek werd opgehangen, besloot het museum geen stappen te ondernemen.

Aangifte

Deze keer laten zij het er niet bij zitten. Woordvoerdster Marianne Vleerlaag: "Prima dat je je mening uit, maar dit is vernieling van een rijksmonument. Wij gaan dan ook aangifte doen." Het museum hoopt dat de dader gepakt wordt, zodat zij de schade op diegene kunnen verhalen.

De teksten zijn vermoedelijk zondag in de namiddag of avond aangebracht. Waarom het museum meerdere keren als locatie wordt uitgekozen, is de woordvoerdster niet duidelijk. "De teksten hebben inhoudelijk niets met ons te maken. Ik denk dat wij gewoon een strategisch punt zijn om een boodschap te brengen."