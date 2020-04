Opnieuw spandoek met protestleuzen aangetroffen op Westfries Museum

HOORN - In de nacht van zondag op maandag is een spanddoek opgehangen aan het hek van het Westfries museum. Dit is de tweede keer in korte tijd dat er op deze plek een protestboodschap is aangetroffen.

Ad Geerdink, directeur van het West-Fries museum, laat weten dat het museumhek als ophangmogelijkheid is gebruikt en daar houdt de relatie tussen het museum en de actie mee op. Het museum onderneemt vooralsnog geen verdere stappen.

De politie heeft een melding ontvangen dat het spandoek er hangt, maar er is nog niet besloten of hier een onderzoek naar gestart wordt. Meer informatie over de maker van het spandoek is niet bekend.

Niet strafbaar

De gemeente Hoorn ziet geen prioriteit hier verder onderzoek naar te doen. "Het is niet verstandig je mening op deze manier op andermans eigendommen te bevestigen, maar er is niets vernield dus dit is niet strafbaar. Wij verwijderen het spandoek, maar gaan daarna weer verder met zaken die onze aandacht verdienen in deze tijd." Aldus, woordvoerder Marieke van Leeuwen in een reactie op Facebook.

Op 20 april verschenen ook twee spandoeken op dezelfde locatie, vermoedelijk van dezelfde maker. De teksten waren toen van dezelfde strekking. Hier stond op te lezen: 'Wake up! Mensen sta op!' en 'Corona = Dekmantel, Rutte maakt onze economie kapot.'