"Het is ontzettend spijtig dat hij Ajax op deze manier verlaat"

"Hij heeft zijn transfer volledig verdiend en met zijn leeftijd weet je dat die transfer er eens moest komen", begint de oefenmeester bij Ajax Inside over het afscheid van zijn speler. "Het is heel begrijpelijk en we wensen hem alle succes. We zullen van hem blijven genieten."

"We hebben een ontzettend prettige samenwerking gehad en we hebben veel momenten beleefd waarop we ongelooflijk veel plezier gehad aan Ziyech", vervolgt Ten Hag. "De verantwoordelijkheid die hij neemt naar het team, zijn eerlijkheid, zijn directheid... Het is ontzettend spijtig dat hij Ajax op deze manier gaat verlaten, want hij had het verdiend om dat met een schaal te doen."