IC-Verpleegkundige Mark vlogt: 'Weer ruimte voor non-covidpatiënten op de IC'

AMSTELVEEN - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen ziet het duidelijkst of de coronamaatregelen werken: krijgen ze meer of minder coronapatiënten op de intensive care? Artsen en verpleegkundigen worden direct geconfronteerd met de patiënten. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders binnen de muren van het ziekenhuis. Vandaag Mark van den Brink, IC-verpleegkundige in het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen.