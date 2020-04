IC-verpleegkundige Mark vlogt voor NH Nieuws: "We beginnen weer wat lucht te krijgen"

AMSTELVEEN - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Mark van den Brink is IC-verpleegkundige in Ziekenhuis Amstelland en laat ons zien hoe de intensive care er van binnen uitziet.

De IC-afdeling van Mark verpleegt momenteel alleen mensen met het coronavirus. Daarom moeten hij en zijn collega’s altijd goed beschermd zijn voordat ze aan het werk kunnen. Verder zijn ze volledig geïsoleerd van de rest van het ziekenhuis: "Er is zelfs een sluis aangelegd. Dat heeft een grote impact gehad op onze afdeling. Normaal gesproken is de IC hier ook een cardio-care (afdeling voor mensen met acute hartklachten, red.), maar die is vanwege het coronavirus verplaatst”, legt Mark uit.

Op adem komen

"We hebben het de afgelopen weken heel erg druk gehad, maar gelukkig hadden we ondersteuning vanuit andere afdeling van het ziekenhuis. Nu beginnen we weer een beetje lucht te krijgen en hebben we capaciteit om nieuwe patiënten op te nemen. We komen echt weer een beetje op adem. Wat voor ons nu spannend is, is het opstarten van de reguliere zorg. Ik ben benieuwd hoe we dat met z'n allen gaan doen."

In een lege kamer legt Mark uit welke medische apparaten er allemaal tijdens de behandeling van een intensive care-patiënt worden gebruikt: