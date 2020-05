Wognumse fanfare Ons Genoegen maakt thuis eigen versie van 17 miljoen mensen

Ieder lid nam zijn eigen video op en stuurde dat weer terug naar de fanfare, met daarbij soms ook foto's van Wognum in coronatijd. Wognummer Maurice Louter, ook actief als audio-visual expert van Ons Genoegen, kreeg daarna de lastige taak om er één geheel van te maken.

Via de mail kregen de leden van Ons Genoegen een audiofile toegestuurd, met daarin een zogenoemde 'clicktrack'. Met deze clicktrack konden de muzikanten de maat van de muziek aanhouden, om zo het ritme van alle instrumenten gelijk te houden.

Volgens Marije geeft dit nummer de huidige situatie goed weer en ze bedenkt haar plan verder uit. Het muziekstuk heeft ze zelf al in haar hoofd zitten, en na een belletje met de uitgever is het rond. Ons Genoegen kan zo beginnen aan haar eerste selfie-video.

Net als vele andere artiesten, muzikanten en zangers kunnen de leden van Ons Genoegen niet optreden voor grote groepen mensen. Zelfs bij elkaar komen om te repeteren of samen muziek te spelen is moeilijk, zeker als ze anderhalve meter afstand moeten houden.

