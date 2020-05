Wat begint als grap eindigt in een rap: Vriendengroep uit West-Friesland maakt quarantainelied

Je moet wat als je thuiszit, moeten deze twaalf mannen hebben gedacht. Zo kocht Simon Kok (22) een microfoon met het idee om eens een podcast op te nemen. Voor de lol stuurde hij wat rapteksten door in de groepsapp. Daar sloeg zijn vriend en singer-songwriter Sven Reus op aan. "Ik zei tegen Simon dat we wel samen kunnen gaan zitten om het af te maken", aldus Reus. "En daar hebben we vervolgens de hele vriendengroep bij betrokken."

Maar dat gebeurde dus wel, met name door het enthousiasme van Sven. Sven studeert songwriting in Londen, maar is wegens het coronavirus nu thuis in Hoogkarspel. "Daarom vind ik dit ook super leuk om te doen, dan hebben we ook iets om erop terug te kijken", vertelt hij. "We hebben er dan toch iets positiefs uit gehaald, anders hadden we dit nooit gedaan."

De twaalf mannen hebben allemaal thuis de rap opgenomen onder de bandnaam 'Mooi Nie', die is hetzelfde als de naam van de groepsapp. "Het gaat over deze tijd, hoe wij ons daarin voelen. We hebben ook de actualiteit erbij genomen en wat grappige dingen daarop verzonnen. Er zit niet per se een boodschap in, het heeft meer een grappige strekking."

Het brengt de mensen om hen heen vooral aan lach op hun gezicht. De video wordt veel gedeeld op social media, zo vertelt Reus. "We zitten op meer dan 4.000 views, dus dat gaat best hard. Bij 10.000 views gaan er twee van de jongens kaal en dat lijkt ons wel leuk", lacht Reus.

Mooi geweest

Voor Reus was het mooi om dit met zijn vrienden te doen - de groep kent hij al vanaf hun middelbare schooltijd op het Martinus College - maar een vervolgnummer zit er waarschijnlijk niet in. "Het heeft wel veel tijd gekost, maar nu hadden we er ook de tijd voor. Het kwam heel spontaan en zo hebben we het ook in elkaar gezet, maar zo is het wel mooi geweest. Al was het wel super leuk om te doen!"