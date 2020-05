Beste vrienden van omgekomen Muiderbergse surfer Max: "We beseffen het nog steeds niet"

MUIDERBERG - Ontzettend verdrietig zijn ze. Muiderbergers Fleur Slot en Sam van Teunenbroek kunnen nog altijd niet geloven dat hun boezemvriend Max Verheijen er niet meer is. De jonge Muiderbergse student kwam maandag om het leven bij het surfdrama in Scheveningen. "Het is niet te bevatten, 's ochtends heb ik hem nog gesproken", vertelt Fleur.

Max Verheijen en zijn boezemvriend Sam van Teunenbroek | Privéfoto

De angst sloeg de twee vrienden meteen toe, toen ze maandagavond al hoorden dat er surfers vermist waren in de ruwe zee voor de kust van Scheveningen. "Ik heb Max maandag nog gesproken. Hij vertelde dat hij ging surfen. Hij was zijn wetsuit vergeten in Muiderberg en had zich verslapen", vertelt Fleur in het NH-radioprogramma June tot Twaalf. Ze hoort het nieuws over de vermiste surfers 's avonds op het nieuws. "We legden natuurlijk meteen de link met Max. Pas uren later hoorde ik dat Max erbij zou zijn. Ik heb uren gewacht op het telefoontje dat het echt om Max zou gaan daarna. Dat hoorde ik pas de volgende ochtend."

Quote "Het is zo oneerlijk dat hem dit moet overkomen" fleur slot, goede vriendin van max

Fleur vertrekt de volgende dag meteen naar Scheveningen. Ze wilde erbij zijn als er nieuws kwam over 'haar' Max. Dat nieuws komt uiteindelijk pas in de auto terug naar Muiderberg. "We kregen een belletje van een van zijn huisgenoten dat Max gevonden was", vertelt ze emotioneel. Fleur en Sam kunnen nog steeds niet beseffen dat Max een van de slachtoffers is. "Als je het hoort, geloof je het niet. Het heeft echt een paar dagen geduurd voordat het echt tot ons doordrong. En eigenlijk geloven we het nog steeds niet", vertellen ze.

Privéfoto

Een echte waterrat Max was een echte waterrat. "Hij ging er altijd met volle overtuiging in. Hij kon alles. Het is zo oneerlijk dat hem dit moet overkomen." Dat Max een bijzondere jongen was, blijkt uit de mooie verhalen van Fleur en Sam over hun overleden vriend. "Hij had een hartje van goud, zat vol charisma. Iedereen die hem ontmoette was meteen onder de indruk van hem. Hij kon het ook met iedereen goed vinden. Dat zien we nu ook terug als we kijken naar hoeveel vrienden hij eigenlijk om zich heen verzameld heeft. Die komen nu allemaal bij elkaar. Het is ook wel mooi om te zien wie hij allemaal in zijn leven geraakt heeft."