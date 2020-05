Stichting hoopt Westfriese werkzoekenden online nieuwe carrièrekansen te bieden

WEST-FRIESLAND - Vrijdag 15 mei organiseert Stichting JobOn een gratis carrière-evenement in de regio Hoorn. Werkzoekenden uit de omgeving worden online met lokale bedrijven in contact gebracht, met als doel ze uit te dagen om verder te kijken dan hun bekende branche.

Pieter Vermeer is oprichter van JobOn en organiseert normaal gesproken door het hele land netwerkbijeenkomsten, zo ook in Hoorn. Vanwege de coronacrisis moet dat nu online plaatsvinden. "We willen kijken hoe we er in deze tijd toch voor de werkzoekenden kunnen zijn en ook juist lokaal iets kunnen betekenen. Dat gaan we vrijdag uitproberen in Hoorn."

Tijdens het event worden Westfriese werkzoekenden via Zoom actief in contact gebracht met lokale bedrijven, maar niet alleen om daar werk te vinden: Vermeer hoopt zo mensen te verleiden verder te kijken dan hun eigen branche. "We zien vaak dat mensen zoeken naar het werk dat ze in het verleden hebben gedaan. Terwijl er in hun sector misschien weinig werk te vinden is en in een andere sector staan ze om mensen te springen." Zo hoopt hij mensen die nu even geen zicht hebben op een baan weer wat hoop te bieden.

Een van de workshops wordt verzorgd door Sander Dirks, recruiter in de IT-sector. "Ik wil ze meenemen in mijn blikveld als recruiter: waar sla ik op aan in een cv? Hoe kunnen ze hun kansen vergroten?" Hij hoopt de deelnemers uit hun veilige zoekpatronen te halen en op nieuwe mogeijkheden te wijzen.