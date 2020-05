Eindfase Euro Hockey League verplaatst naar oktober

AMSTELVEEN - De organisatie van de Euro Hockey League (EHL) hoopt de eindfase van het toernooi in oktober alsnog te kunnen afwerken. De acht overgebleven teams bij zowel de mannen als de vrouwen zouden vorige maand in het paasweekeinde om de eindzege gaan strijden, maar de zogeheten Final 8 werd tot nader order uitgesteld vanwege het coronavirus. Het is de bedoeling dat de finaleronde van het seizoen 2019-2020 nu van 14 tot en met 18 oktober wordt gehouden in het Wagener-stadion in Amstelveen

De organisatie is wel afhankelijk van de Nederlandse overheid. Tot 1 september zijn sowieso geen sportwedstrijden toegestaan in ons land. Het kabinet heeft aangegeven dat massale evenementen waar veel publiek op afkomt in principe pas weer zijn toegestaan als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus.

Omdat de Final 8 van dit seizoen wordt doorgeschoven naar volgend seizoen, heeft dat ook consequenties voor de speelkalender van de EHL in 2020-2021. Normaal gesproken staat in oktober de eerste knock-outronde op het programma. "We zitten in een hoogst ongebruikelijke situatie", zegt Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF en bestuurslid van de EHL. "We moeten daar een oplossing voor vinden."

In overleg met alle betrokken partijen is de opzet van de EHL voor komend seizoen aangepast door het aantal deelnemers te reduceren. Bij de mannen mogen nog maar twaalf in plaats van twintig clubs meedoen, bij de vrouwen nog steeds acht. Nederland mag zowel bij de mannen als de vrouwen twee teams afvaardigen.

De 'Final 12' van de hockeyers is van 31 maart tot en 5 april 2021, de hockeysters strijden van 1 tot en met 5 april om de eindzege. "Gezien alle omstandigheden denken we dat dit de beste oplossing is", aldus Fleuren.