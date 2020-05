EK hockey 2021 in Amstelveen met twee maanden vervroegd

AMSTELVEEN - De EK hockey voor mannen en vrouwen in 2021 in Nederland zijn met twee maanden vervroegd. Het dubbele titeltoernooi vindt volgend jaar van 4 tot en met 13 juni plaats in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Het evenement stond eerder op dezelfde locatie voor augustus 2021 op de agenda. Door de verplaatsing van de Olympische Spelen in Tokio naar volgend jaar zomer, vanwege de huidige coronacrisis, was dat geen optie meer. De Zomerspelen in Japan, die deze zomer gehouden zouden worden, staan nu voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021 op de agenda.

"Wij realiseren ons terdege dat het allesbehalve zeker is dat we de EK in juni 2021 onder ‘normale’ omstandigheden kunnen organiseren", zegt Erik Gerritsen, algemeen directeur van de KNHB. "Niemand weet hoe de situatie met betrekking tot het coronavirus dan zal zijn. Het enige dat we weten is dat het voorlopig nog niet mogelijk is grote publieksevenementen te organiseren. Daarom starten wij ook nog niet met de kaartverkoop."

De KNHB bekijkt volgens Gerritsen de komende maanden hoe de situatie zich ontwikkelt. "Voor de deelnemende teams is het echter fijn dat er nu een datum geprikt is. En nu de data van de EK zijn vastgesteld, weten we ook hoe de internationale kalender voor 2021 er in grote lijnen uitziet, al moeten de duels voor de FIH Pro League nog gepland worden. We kunnen nu in elk geval aan de slag om samen met de hoofdklasseclubs een evenwichtig competitieschema op te stellen."

Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF, heeft vrede met de nieuwe data voor de EK, die tevens een kwalificatiemoment vormen voor de WK in 2022. Het is volgens haar de "beste beslissing die we kunnen nemen binnen de huidige omstandigheden."