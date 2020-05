Zeiljacht 'Noorderzon' gestolen uit Enkhuizense haven

ENKHUIZEN - Vrijdag 8 mei is een zeiljacht gestolen uit de Compagniehaven in Enkhuizen. De eigenaren arriveerden in de haven voor een heerlijk weekend het water op, maar troffen een lege plek aan. Zij vragen hulp uit de regio bij het opsporen van het schip.

Eigenaresse Adele Wasscher kwam die vrijdagavond uit haar woonplaats Buurse in Overijssel naar Enkhuizen voor een weekendje varen. "Ik kwam bepakt en bezakt de steiger oplopen en dacht: hè de plek is leeg!" Even dacht ze de verkeerde steiger opgelopen te zijn. "Ik liep weer terug, maar zag dat het toch echt onze plek was, maar de boot was weg." Het stel besloot bij de buren aan te kloppen en die wisten te vertellen dat de plek sinds woensdag al leeg was. Zij waren in de veronderstelling dat de eigenaren zelf met het schip waren gaan varen.

Tips

De politie en de havenmeester zijn ter plaatse geweest en hebben gevraagd andere havenmeesters en sluiswachters landelijk uit te kijken naar het schip. Het stel heeft zelf al met verschillende buurschepen contact gehad, maar dit heeft nog geen tips opgeleverd. Het schip is van het type Bavaria 42 cruiser en te herkennen aan de beugel van het zonnepaneel met daarop de initialen 'AW'.

Het schip is ruim tien meter lang en dat verplaats je niet zomaar. "De daders moeten wel via het water vertrokken zijn. In deze haven kun je het schip niet uit het water takelen. Een schip leg je niet gemakkelijk op slot, maar het gebeurt bijna nooit dat er een gestolen wordt. De havenmeester heeft dit ook nog nooit meegemaakt." De timing van de diefstal is opmerkelijk, aangezien veel - ook internationale - havens voor passanten gesloten zijn.