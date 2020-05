Drie politieke partijen roepen Zandvoortse wethouders op niet af te treden

Wethouder Elly Verheij (VVD) wil het gebruik van de ontsluitingsweg niet schriftelijk vastleggen, maar zegt er in onderhandelingen wel uit te komen. Het aangenomen amendement vorige week vinden zij en haar twee collega-wethouders een regelrechte motie van wantrouwen.

De provincie Noord-Holland is het ook niet eens met het extra gebruik van de weg en daagt de gemeente Zandvoort voor de rechter. Uit een omgevingsvergunning van het college van B&W van Zandvoort bleek dat er zou worden toegestaan de weg 50 keer per jaar te gebruiken om een VIP-parking te onsluiten. De weg kostte Zandvoort 500.000 euro. Dat werd in maart 2019 uitgegeven "uit veiligheidsoverwegingen", zo staat in het raadsvoorstel van toen.

Ondertussen zijn ondernemers in de badplaats in rep en roer. Juist in deze crisisperiode werkt het volgens hen " zeer contraproductief in de strijd tot overleven van veel van de Zandvoortse bedrijven."