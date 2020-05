Volop aanmeldingen voor beloftenteam Telstar

VELSEN-ZUID - Er komen meer dan genoeg aanmeldingen binnen voor het nieuwe beloftenteam van Telstar. "Ik denk dat we wel tien elftallen zouden kunnen maken van alles wat aangedragen wordt via onze oproep", vertelt trainer Joeri Volkers in gesprek met NH Sport.

Het is een veelvoud van het aantal spelers waar Telstar naar op zoek is, erkent Volkers. "We kunnen daardoor wel dingen goed tegen elkaar afwegen. Dat is noodzakelijk in deze tijd van corona waarin men minder mogelijkheden heeft om wedstrijden te spelen of intensief te trainen."

Volkers was afgelopen seizoen hoofd scouting bij de jeugdopleiding van Almere City. "Ik merkte wel dat in de corona-periode enorm veel aangedragen werd van alle kanten. Er is namelijk weinig ruimte voor stages. Het aanbod van spelers werd alleen maar groter naarmate bekend werd gemaakt dat Telstar met een beloftenteam ging spelen en ik de trainer daarvan werd."