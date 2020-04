Telstar richt beloftenteam op: "Een bron van jonge spelers"

VELSEN-ZUID - Telstar zal per het nieuwe seizoen 2020/2021 meedoen in de onder-21 competitie van de KNVB met een beloftenelftal. De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om deze doelstelling uit het beleidsplan 2026 van de Witte Leeuwen te realiseren.

Pro Shots / Sjoerd Tullenaar

Technisch directeur Andries Jonker licht de beslissing toe in een persbericht van Telstar: "Het tot stand brengen van een beloftenteam was één van de opdrachten die ik als technisch directeur heb meegekregen. Het afgelopen seizoen hebben wij een werkgroep opgericht met daarin Sjaak Lettinga, Dorus de Vries, Mahjoub Mathloufi en Frans de Kat. Uiteraard kost een beloftenteam geld. Dat geld is er niet binnen Telstar. Daarom prijzen wij ons zeer gelukkig met het spelersfonds, het Witte Welpen fonds, die het mogelijk maken dat Telstar toch met een beloftenteam kan starten." "Zo steunen zij Telstar, het voetbal in de regio en maken zij het mogelijk dat jonge talenten uit de omgeving hun droom kunnen proberen te verwezenlijken. Voor Telstar creëert dit uiteraard de mogelijkheid jong talent aan ons te binden en wellicht te gaan putten uit een bron van jonge spelers", aldus Jonker.

Quote "Dit creëert uiteraard de mogelijkheid om jong talent aan ons te binden" technisch directeur ANDRIES JONKER

Selectie Het team gaat bestaan uit maximaal 23 spelers die allemaal zelf per seizoen vijfhonderd euro opleidingskosten moeten betalen. Het is tegenwoordig gebruikelijk dat de spelers zelf ook een bijdrage betalen. De spelers worden amateur en gaan vier maal per week trainen in de avonduren zodat ze overdag kunnen werken of studeren. Art Langeler (directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB red.) heeft inmiddels laten weten dat Telstar waarschijnlijk in de vierde divisie gaat starten. Inmiddels hebben 23 van de 34 betaalde clubs aangegeven met een beloften team te gaan starten.