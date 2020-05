Verdachte vrouw in zaak dode Martin Griep weer op vrije voeten

Na haar aanhouding afgelopen donderdag is de vrouw uitgebreid verhoord door de recherche. Maar tijdens de verhoren zijn geen feiten boven water gekomen die langere detentie rechtvaardigden. Dit laat de politie weten in een bericht. Op last van de officier van justitie is de vrouw weer vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte in de zaak.

Buurtonderzoek

De politie zet intussen alles op alles om de zaak van Martin Griep op te helderen. Kort na de vondst van het lichaam in de woning is een speciaal team samengesteld. In de buurt van de woning van het slachtoffer aan het Ridderspoor is een buurtonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn diverse getuigen gehoord.

Ook is er onderzoek gedaan naar de beelden van beveiligingscamera's. Het onderzoek heeft tot nu toe geen feiten opgeleverd die het langer vasthouden van de verdachte vrouw noodzakelijk maakten.