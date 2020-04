Man (52) uit Zwaag omgekomen door misdrijf

ZWAAG - De 52-jarige Martin Griep uit Zwaag is door geweld om het leven gekomen. Zijn lichaam werd afgelopen zondag, Eerste Paasdag, gevonden in zijn woning aan het Ridderspoor.

Het lichaam werd zondagavond rond 20.45 uur gevonden, waarna de politie direct een grootschalig onderzoek is gestart. Dat onderzoek is nog in volle gang: sporen worden onderzocht en getuigen gehoord.

Wie zondagavond iets verdachts heeft gezien aan of in de omgeving van het Ridderspoor, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen. Ook mensen die Martin hebben gekend, maar nog geen contact met de politie hebben gehad, wordt gevraagd zich te melden.