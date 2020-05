Bloemencorso in Winkel gaat dit jaar definitief niet door

WINKEL - De bloemencorso in Winkel is voor dit jaar definitief afgelast. Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur besloten om het niet door te laten gaan. Het evenement zou op 27 september plaatsvinden.

Wel hoopt het bestuur later in het jaar nog een activiteit te kunnen organiseren, om zo de corsogroepen en de vele vrijwilligers te motiveren om zich te blijven inzetten voor de corso.

Het bestuur geeft aan dat het ontzettend moeilijk was om de 'kleurrijkste dag van het jaar' niet door te laten gaan. De leden van het bestuur vonden dat ze de veiligheid voor de vrijwilligers, wagenbouwers en publiek voor nu en straks niet kunnen garanderen. Daarnaast heeft de regering aangegeven dat ze geen grote evenementen willen totdat er een vaccin is. En brengt de organisatie van de corso ook financiële risico's met zich mee. Daarom hebben ze unaniem besloten om het niet door te laten gaan.

Corona in de Noordkop & Texel

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn