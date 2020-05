Handhavers gaan boetes in openbaar vervoer uitdelen: "Een chauffeur is geen politieagent"

Wie geen 'niet-medisch mondkapje' draagt loopt kans op een bekeuring. Hoe hoog dat bedrag wordt is nog niet duidelijk. Busvervoerder Connexxion laat weten dat de chauffeur hier in ieder geval niet zelf op gaat controleren, maar dat dit een taak is van handhavers.

De vervoerder heeft ook al vragen gehad over wanneer je het mondkapje op moet zetten. De woordvoerder is daar duidelijk in: "Als je de bus ziet aankomen, dan is dat het moment om je mondkapje op te zetten. Vooral bij het in- en uitstappen is er contact met andere reizigers. Dus pas het mondkapje opzetten als je op een stoel in de bus zit, dat is te laat."

Opschalen

Hoe en waar Connexxion in Noord-Holland de dienstregeling gaat opschalen wordt per regio bekeken. "Op dit moment hebben we de ritten gehalveerd. We rijden een soort zondagsregeling aangevuld met extra bussen in de vroege uren. Vanaf 1 juni gaan onder andere de middelbare scholen weer starten en dat is het moment dat wij ook meer gaan rijden. Rond 20 mei moet duidelijk worden hoe die dienstregelingen er per regio uit gaat zien."

Vermijd openbaar vervoer

Ondanks dat de dienstregeling opgeschaald wordt en zoveel mogelijk terug naar normaal gaat, blijft de boodschap: vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer.

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB gaat vanaf 11 mei de dienstregeling langzaam opschalen. Ondertussen zijn ook daar de voorbereidingen gestart om richting de 'normale' dienstregelingen te gaan, inclusief de maatregelen zoals mondkapjes en het vermijden van drukke (spits)tijden.

Het GVB laat weten dat na de bus nu ook bijna alle trams vaker gaan rijden, zowel doordeweeks als op zaterdag en zondag. Het opschalen gebeurt trapsgewijs en zal op 1 juni klaar zijn.

Bijf inchecken

"Voor de coronatijd hadden we op een gemiddelde werkdag 875.000 reizigers, dat waren een paar weken terug nog maar 150.000. We willen nu langzaam opschalen richting de 350.000 reizigers. Wij kunnen flexibel bijsturen door het inzetten van extra trams, bussen of metro's als dat nodig is. Daarbij is het wel belangrijk dat mensen blijven inchecken zodat wij de reizigersstromen goed kunnen blijven monitoren," zegt Manon Huisman van het GVB.