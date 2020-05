Provincie reageert: 'Leeghwaterbrug kampte met nieuw, technisch probleem'

Dat schrijven zij op Facebook. "De oorzaak was niet de warmte, zoals eerder in de media verscheen", valt te lezen. Eerder meldden wij op basis van berichtgeving van mediapartner Heerhugowaard Centraal dat het zou gaan om een door de warmte uitgezet brugdeel.

Rond twee uur gistermiddag ging het mis. De afsluitbomen van de brug bleven volgens de Provincie gesloten, omdat de eindschakelaar van de brug niet goed sloot. Deze schakelaar registreert of de brug veilig in het slot valt, schrijven zij. Als dit goed werkt, gaan de afsluitbomen open, maar gisteren werkte dit dus niet.

Nieuw probleem

"Dit is een technisch probleem dat zich, de afgelopen tijd, nog niet eerder had voorgedaan", aldus de provincie. Een monteur heeft de eindschakelaar weer goed ingesteld, waardoor het probleem is verholpen.

De provincie betreurt het dat het verkeer er hinder van heeft ondervonden en zegt er alles aan te doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.