Yogaschool volledig ontsmet, maar nog niet open: "Voor het eerst voelde ik me verslagen"

ZAANDAM - Myrna van Kemenade en haar collega's van yogaschool Yogadreams hadden alles voor elkaar, maar tijdens de persconferentie van premier Rutte zakte de moed haar in de schoenen. Net als sportscholen mogen zij pas op 1 september de deuren openen. Myrna: "Ik zat op de bank, was echt aan het huilen en dacht echt zoiets van nee. Nee, niet dit."

Om helemaal klaar te zijn heeft Myrna de afgelopen tijd talloze voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo ook voor de yogakussentjes. "De hoezen doen we er nog niet omheen. Die zijn allemaal naar de stomerij gebracht.", zegt Myrna. De leerlingen mogen de kussens tijdens de les straks wel gebruiken, maar moeten er dan wel een dik badlaken eroverheen leggen, zodat hun zweet er niet op terechtkomt.

Genoeg ruimte

In haar pand heeft ze verschillende looproutes en ook in de yogazaal is volgens haar genoeg ruimte. Myrna heeft het meetlint erbij gepakt en laat zien dat iedereen genoeg afstand houdt. Met tape op de vloer zorgt ze ervoor dat anderhalvemeter ook echt anderhalvemeter blijft.

40 freelancers zonder werk

De coronacrisis hakt erin, maar de eigenaresse van de Zaandamse yogaschool peinst er niet over het bijltje er bij neer te gooien. Ze hoopt dat de maatregelen eerder versoepeld worden en ze weer aan de slag kan. "Ik heb passie voor mijn vak."



Bovendien is Myrna niet de enige die haar geld met de yogaschool verdient, ook meer dan veertig freelancers zijn financieel afhankelijk van het bedrijf. Myrna: "Je hebt mensen bij je werken en die moeten aan de slag. Ik voel mij daar ontzettend verantwoordelijk voor."

Oproep

Volgens Myrna verdient deze situatie maatwerk en daarom hoopt ze dat alle sport- en yogascholen een vuist maken. Ze hoopt dat Zaanstad opnieuw naar versoepeling van de maatregelen voor deze groep ondernemers wil kijken. Myrna: "Ik nodig de gemeente bij deze uit, zien wat de mogelijkheden zijn."



Inmiddels heeft premier Rutte aangekondigd te bekijken of het mogelijk dat sportscholen eerder dan 1 september heropenen. Of dat ook voor yogascholen geldt, is niet bekend.

Zolang de maatregelen van kracht zijn, zal Yogadreams verder gaan met de online lessen en hoopt het team dat ze snel hun houdingen weer in de zaal mogen oefenen.