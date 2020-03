Yogascholen tussen wal en schip: 'Geen inkomsten, wel kosten'

Ewout de Bruijn heeft een yogaschool in Beverwijk. Hij vindt dat de overheid gerichter moet gaan kijken naar wat ondernemers doen: "De overheid moet die codes van de KvK loslaten. Op deze manier mist de regeling zijn doel." Ewout zijn yogaschool is nog niet winstgevend, maar de inkomsten dekken normaalgesproken wel de kosten: "Ik heb nu geen inkomsten, maar wel de kosten."

Verdrietig

Maura de Bruijne uit Heerhugowaard heeft een sportstudio in Alkmaar. Mind your body & health geeft naast yogalessen ook andere lessen, maar is sinds 16 maart noodgedwongen gesloten. Ook Maura kwam er afgelopen vrijdag achter dat ze geen financiële hulp krijgt van de overheid. Ze had hier wel op gerekend, daarom was het een enorme klap: "Het is raar dat de overheid je verplicht om dicht te gaan, maar je vervolgens niet helpt."