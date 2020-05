Alkmaarse binnenstad 'bespoten' met 41 coronawaarschuwingen

"Het is soms best druk in de winkelstraat hier, dus ik denk dat het een goede reminder is", zegt een dame die in Alkmaar aan het winkelen is tegen NH Nieuws. "Je vergeet het toch gauw", zegt iemand anders.

De stoepboodschappen maken deel uit van een plan van de gemeente om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Er zijn in totaal 41 cirkels op de stenen gespoten, met het wapen van Alkmaar in het midden.

Je vindt de cirkels onder meer in de Langestraat, Laat, Ritsevoort, De Mient, Fnidsen, Canadaplein en de Magdalenastraat. Het is de eerste gemeente in Noord-Holland waar zulke fysieke maatregels zijn genomen.

NH Nieuws was erbij toen schilder Niels Busink de Langestraat bespoot.