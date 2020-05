Harde maatregel tegen corona in Alkmaar: tientallen bankjes verwijderd uit binnenstad

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar heeft zeventig bankjes in de binnenstad verwijderd. De maatregel maakt deel uit van een plan om de bezoekersstromen in goede banen te leiden, allemaal tegen de verspreiding van het coronavirus.

Maaike Polder

"Op korte termijn willen we het blijven 'hangen' zoveel mogelijk voorkomen. Een van de concrete stappen is het verwijderen van bankjes", aldus de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge tegen NH Nieuws. Het moet de kans op samenscholing in de winkelstraten en op pleinen verkleinen. Afgelopen weekend was het in veel Nederlandse steden druk met winkelend publiek. Zo stonden er in Alkmaar rijen voor de winkels in de Langestraat. Dit terwijl het advies nog steeds is: blijf zoveel mogelijk thuis en winkel kort en doelgericht. Stap te ver Toch heeft het verwijderen van de bankjes heeft niet direct met de bezoekersaantallen van afgelopen weekend te maken, aldus Bruinooge. "De drukte in de winkelstraten wordt gemeten en het was afgelopen zaterdag niet drukker dan de week daarvoor", verduidelijkt hij. Hieronder zie je dat de bankjes worden verwijderd van de Paardenmarkt in de Alkmaarse binnenstad. Mensen werden verzocht weg te gaan. Tekst loopt door onder de foto.

Michel Welschap

Wat de gemeente nog meer van plan is om de bezoekers van de binnenstad te spreiden, is niet duidelijk. Maar veel Alkmaarders vinden het weghalen van de bankjes al een stap te ver. "Ooit gedacht aan de ouderen of mensen die slecht ter been zijn? Het leven gaat door met minder voorzieningen", luidt één van de reacties op de foto waarop het verwijderen van de bankjes te zien is.

Quote "Hoe ironisch, morgen is het bevrijdingsdag. Ik krijg er totaal een ander gevoel bij" Alkmaarder op facebook

Ook vrezen mensen voor de gevolgen voor de Alkmaarse horeca: "Koffie to go halen en eventjes zitten op een bankje kan dan ook al niet meer! En hoe ironisch, morgen is het bevrijdingsdag. Ik krijg er totaal een ander gevoel bij." De maker van de foto begrijpt het wel. "Het was ook druk de afgelopen dagen. Dit is preventief." Supporters Er zijn ook positieve reacties op de maatregelen. Veel mensen vinden dat de coronaregels met de toenemende drukte minder goed worden nageleefd. "Terecht, met dank aan de mensen die niet de 1,5 meter aanhouden! Waarom zou je een broodje, die je net hebt gehaald op een bankje in de stad moeten nuttigen in deze tijd?" De veiligheidsregio Noord-Holland Noord komt deze week met een plan om de toenemende stroom aan bezoekers te controleren. De veiligheidsregio wijst inwoners nog steeds op hun eigen verantwoordelijkheid. "Is het druk? Keer dan om. Het is er niet de tijd voor om de hele dag te gaan shoppen in de stad", besluit de woordvoerder van Bruinooge.