Eenzaamheid in coronatijd? "Z'n moeder had geen tijd, ze zat op de eerste rij bij de accordeonist"

GOOISE MEREN - Ouderen die al maanden geen bezoek meer krijgen, de deur niet uitkomen en geen vrienden spreken. Eenzaamheid is een groot probleem in coronatijd. Directeur Marjolein Brüning werkt bij Vivium Zorggroep en deelt haar ervaring.

En dat heeft effect op de cliënten. "Mensen reageren heel wisselend. Sommigen zeggen: 'Het valt wel mee, kind. Ik heb de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt, dit is niks.' Maar onderaan de streep is het natuurlijk erg verdrietig."

"Ik maak het niet mooier dan het is, maar ik zie dat onze medewerkers hun stinkende best doen om het leven van de cliënten een beetje draaglijk te maken," vertelt Marjolein Brüning. Het zijn roerige tijden, ook voor haar. "We hebben een - gelukkig beperkte - uitbraak gehad en we hebben nu natuurlijk te maken met gesloten deuren voor bezoek," zegt Marjolein.

"Wij kunnen familie nooit vervangen, hoe hard we ook ons best doen"

Want kinderen en kleinkinderen zijn belangrijk voor de doelgroep van Vivium Zorggroep. "Dat kunnen wij nooit compenseren, hoe hard we ook ons best doen," zegt Marjolein. En dat de medewerkers nu vaak een stapje harder lopen, ziet ze dagelijks. "Ze nemen mantelzorgtaken over of maken meer tijd voor een praatje of een grapje."

En na het strakke regime van de eerste corona-weken, is er nu ook een goede 'modus operandi' binnen de muren gevonden. "De restaurants zijn weer open en de bewoners kunnen er weer terecht voor een warme maaltijd." Uiteraard volgens strenge voorwaarden. "We eten dan op anderhalve meter van elkaar en in verschillende shifts, om de drukte te beperken."

Daarnaast zorgen ze voor de nodige afleiding bij de wooninstellingen. "We krijgen ook veel lieve dingen aangeboden en daar maken we graag gebruik van," vertelt Marjolein. "Zo zijn er optredens geweest en kwam er een draaiorgel spelen, dat brengt wat reuring in de tent."