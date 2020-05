Trein van Weesp naar Amsterdam niet vertrokken door te veel passagiers: "Niemand wilde uitstappen"

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de trein te vol zat, waardoor de afstand van anderhalve meter niet gewaarborgd kon worden. Het voertuig is niet vertrokken, omdat niemand uit wilde stappen. Woordvoerder Aldert Baas van ProRail vertelt: "Via de intercom werd verzocht uit te stappen, maar dit gebeurde niet. Daarom hebben wij alle passagiers uit laten stappen." De trein is vervolgens helemaal leeg doorgereden naar Amsterdam.

De politie werd ook opgeroepen om het treinpersoneel te ondersteunen. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

Verplicht mondkapje

Gisteravond kondigde premier Mark Rutte aan dat mensen die met het openbaar vervoer (ov) willen reizen, vanaf 1 juni verplicht een mondkapje moeten dragen. De medische noodzaak daarvan staat volgens Rutte niet onomstotelijk vast. Maar omdat de anderhalve meter afstandsregel in het ov steeds moeilijker te handhaven is, kan een mondkapje een gezondheidsbijdrage leveren.

Ov-bedrijven drongen al langer aan op het verplicht stellen van mondkapjes in treinen, bussen, trams en metro's. Zeker nu het ov drukker wordt en de dienstregeling in veel gevallen weer wordt verruimd.

Dit soort incidenten gebeuren gelukkig niet vaker volgens ProRail. Baas: "Dit geeft echt aan dat het de bedoeling is om thuis te blijven en het vervoer in de spits beschikbaar te houden voor mensen met noodzakelijke beroepen. Laten we dat volhouden. Gelukkig is dit tot nu toe maar een enkele keer gebeurd."