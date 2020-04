Geen treinen, maar beademingsapparaten in elkaar zetten bij NS in Haarlem: "Het is prachtig!"

HAARLEM - Het ene moment sta je een Intercity te 'bouwen', de volgende dag ben je de voeding voor een beademingsapparaat in elkaar aan het zetten. Het is de vreemde realiteit voor een groep technici van de NS. In Haarlem maken ze momenteel lange dagen om de onderdelen zo snel mogelijk af te krijgen.

Bij NS Modernisering in Haarlem weten ze namelijk precies hoe ze met electrische spanning om moeten gaan en hebben ze de expertise in huis om snel de voedingen in elkaar te zetten. Yno Geelhoed is één van die experts . Hij is trots dat hij dit nu even kan doen. (tekst loopt verder na video)

De technici monteren de voedingskasten in opdracht van de TU in Delft. Laszlo Bakker coördineert het project vanuit de NS. "We kregen de oproep vanuit Delft toen er nog met het zwartste scenario rekening werd gehouden. Ze gaven aan dat ze versimpelde beademingsapparatuur aan het maken waren en we hebben daar meteen op gereageerd."

Accu's

De TU Delft heeft het ontwerp voor de voedingskasten gemaakt, de NS-technici zetten het op de juiste manier in elkaar. "We hebben ook gebruik gemaakt van een UPS met een accu erin, zodat de spanning blijft bestaan als de stekker eruit getrokken wordt. Heel belangrijk, want een beadedmingsapparaat mag natuurlijk absoluut niet uitvallen", aldus Yno. Er staat flinke druk op de ketel, maar dat maakt hem weinig uit. "Ik vind het prachtig dat ik een nuttige bijdrage kan leveren aan deze crisis."

Tachtig voedingen

Ze maken zo'n tachtig stuks en dan gaan Yno en zijn collega's weer met met de treinen verder. Ondertussen zijn er op de achtergrond nog wel een paar collega's met de Intercity's bezig in de enorme hal in Haarlem. "We hadden de productie al iets afgeschaald om op anderhalve meter afstand te kunnen werken. Daardoor hebben we ook tijd en mankracht om ons hierop te storten", vertelt Laszlo Bakker.

Niet gebruiken

Ook de coördinator is supertrots dat hij aan dit project kan meewerken. Maar hij hoopt natuurlijk ook dat de voedingskasten niet gebruikt hoeven te worden. "Het is echt voor de noodscenario's, zoals in Spanje of Italië, als er echt geen materiaal meer beschikbaar is. Gelukkig neemt het aantal patiënten nu wat af op de Intensive Cares, maar het is goed om te zien dat we dit aan kunnen." Yno is het daar helemaal mee eens. "Mochten ze nodig zijn, dan hebben we ze in ieder geval. Ik denk dat dat belangrijk is."