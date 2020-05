Speelpark Oud Valkeveen liever vandaag dan morgen weer open: "Wachten op groen licht"

NAARDEN - Het Naarder speelpark Oud Valkeveen mikt er op nog deze maand weer de eerste bezoekers te kunnen verwelkomen. Dat vertelt parkmanager Jan Willem de Langen. "We hebben een plan gemaakt. Als de gemeente dat goedkeurt, zouden we morgen weer open kunnen."

Het bekende Naarder speelpark stelt dat eigenlijk niets de opening van het park in de weg staat. "Komende week gaan de scholen weer open. Daar komen groepen kinderen ook weer samen. Ons park richt zich alleen maar op kinderen in de basisschoolleeftijd, dus waarom zouden wij dan niet open kunnen gaan?", vraagt De Langen zich af. "En ouders verwelkomen is ook geen probleem. Ons park is groot genoeg zodat ouders niet dicht bij elkaar hoeven te zitten."

Beperkt aantal gasten

Het speelpark heeft een plan voor haar opening voorgelegd aan de gemeente. Dat wordt nu beoordeeld. "We denken er aan om eerst weer deels open te gaan. We willen starten met eerst 20 procent van onze capaciteit, dus 600 bezoekers maximaal. De volgende stap zou 50 procent zijn. Doordat we van te voren kaarten op datum kunnen verkopen, kunnen we dat aantal ook vasthouden. Na 600 kaarten zijn we simpelweg 'uitverkocht'. Dat is voor ons prima te handhaven."

Het speelpark bereidt zich voor op de aanstaande opening die 'nog liever vandaag dan morgen' is. Bekeken wordt hoe bezoekers verdeeld kunnen worden en hoe er afstand gehouden kan worden. Afgelopen week werd al getest hoe een 'coronaproof' Speelpark Oud Valkeveen kan gaan werken. "Dat waren goede ervaringen. We wachten nu op groen licht. Als het zover is, gaan we heel snel weer van start."