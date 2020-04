Gooi VIDEO: Geen kinderlijke drukte, maar uitgestorven attracties in Oud Valkeveen

NAARDEN - Normaal gesproken zouden er nu honderden jongens en meisjes door kinderspeelpark Oud Valkeveen in Naarden lopen, maar door de coronacrisis blijft het ijzig stil in het park. NH Nieuws vloog met een drone over het verlaten gebied.

"Ik zei gisteren nog tegen een collega dat we in jaren niet zulk mooi voorjaarsweer hebben gehad. We zouden echt het beste openingsseizoen ooit kunnen hebben", vertelt Jan Willem de Langen. Hij is directeur van Oud Valkeveen en ziet met lede ogen aan hoe zijn park momenteel leegstaat.

Quote "Alle plannen in de meivakantie en de schoolreisjes, daar reken ik al niet meer op" jan willem de langen, directeur oud valkeveen

Zonder het coronavirus zou het park op 21 maart zijn deuren hebben geopend voor bezoekers, maar nu richt Oud Valkeveen zich pas op z'n vroegst op juni. "Alle plannen in de meivakantie en de schoolreisjes, daar reken ik al niet meer op. Dat is al een enorme klap. Ik denk dat we in onze handen mogen knijpen als we op 1 juni open kunnen." Veiligheid voorop Van Langen mist de reuring die zijn park nu normaal gesproken zou hebben, maar is nog niet bezig met alternatieven zoeken om na 28 april tóch open te kunnen. "Als we bijvoorbeeld maar 100 mensen zouden toelaten in ons park, zou dat ons alleen maar meer geld kosten. Uiteindelijk vinden we veiligheid het allerbelangrijkste. We gaan ook pas echt weer open als er geen risico's meer zijn voor onze bezoekers."

Quote "In het voorjaarsseizoen verdien je terug wat je in de winter uitgeeft aan onderhoud. Dat is in één klap nu weg" JAN WILLEM DE LANGEN, DIRECTEUR OUD VALKEVEEN

Dat betekent dat het park nu geen geld binnenkrijgt. "In de wintermaanden onderhouden we het park en doe je investeringen voor het komende seizoen. Dat verdien je dan in het voorjaar weer terug, maar dat is nu in één klap weg", legt Van Langen uit. Toch verkeert het park nog niet in financieel zwaar weer. "Ons personeel valt onder de overheidsregeling en het scheelt dat het park van een ondernemer is." De directeur richt de blik daarom hoopvol op de zomer. "In juni kunnen we hopelijk weer open en dan gaan we deze tijden goedmaken, voor ons én de bezoekers."