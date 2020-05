Blije reacties nu kappers en horeca weer open mogen: "Ik spring een gat in de lucht"

HUISDUINEN/TEXEL - De bekende Texelse kapster Cocky Penha is dolblij met het nieuws dat alle kapsalons volgende week weer open mogen. "Ik spring een gat in de lucht. Geweldig. Ook mijn meisjes zijn allemaal zo blij als blik dat ze weer aan de slag mogen." Horeca-ondernemer Kees Schoemaker had ondertussen al wat stappen vooruitgedacht en op een creatieve manier maatregelen genomen voor zijn restaurant in Huisduinen.

"We werken normaal nooit op afspraak", zegt kapster Cocky Penha uit De Koog. "Maar nu doen we het voor het eerst wel en we zitten meteen volgende week al vol." Hoewel het niet verplicht is, zal ze voor de zekerheid een mondkapje en handschoenen dragen bij het knippen. Ook gebruikt ze een extra kaplaken . "Ik heb geen last van het mondkapje, dus ik vind het niet erg om het te dragen. En de zaak is groot genoeg, dus afstand houden gaat ook goed." Stilzitten was tijdens de sluiting van zijn restaurant Storm aan Zee geen optie voor Kees Schoemaker. "We hebben een systeem bedacht, waardoor mensen op anderhalve meter van elkaar op ons terras kunnen zitten." Voor zijn zaak staan een soort van hokjes, met ieder een eigen naam. Van Schimmige Schelpen tot Muitende Makrelen. "Mensen kunnen met een telefoon bellen om iets te bestellen en wij leveren dat op anderhalve meter van ze op een tafeltje." Ook voor klanten die eventueel met een picknickmand de dijk op willen, stelt Schoemaker pakketten samen. Bekijk in deze video hoe het terras van Schoemaker eruit ziet (tekst loopt door onder video).

Hoe meer hij vertelt over zijn plan, hoe duidelijker het wordt dat de ondernemer uit Huisduinen zeker niet in een 'lockdown' zat. "Ik ben wel optimistisch van huis uit, maar nu merk ik ook dat het moet. De energie moet je ergens vandaan halen." Toch blijft hij liever dicht als dat zou betekenen dat de zorg nog meer wordt ontlast. "We moeten hier niet leuker gaan doen dan het is, voor mensen die ziek zijn geweest was het een ramp."