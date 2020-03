Ook Texels beroemdste kapster Cocky moet nu stoppen: "Mijn hart huilt maar het is niet anders"

TEXEL- Gisteravond kondigde de regering aan dat ook kapsalons en schoonheidsspecialisten hun zaak moeten sluiten vanwege het coronavirus. De Texelse kapster Cocky knipte tot en met gisteren nog klanten, maar nu moet ook Texels beroemdste kapster de schaar even laten rusten. "Met pijn in het hart stop ik, maar ja het is niet anders"

Vorig jaar vierde Cocky haar 50-jarig jubileum nog tegelijk met haar 70ste verjaardag. Al sinds de jaren zeventig is zij met haar kapsalon het bruisend middelpunt van badplaats de Koog. Haar naam is bekend op het hele eiland én ver daarbuiten. Zo was Jan Wolkers was een van haar vaste en beroemdste klanten.

Op vakantie gaat ze bijna niet. Het eiland is haar uit en thuis. En nu moet ze dus vanwege de maatregelen tegen het coronavirus voor het eerst in lange tijd haar knipactiviteiten stoppen.

Noodsituatie

"Met pijn in het hart hebben we de zaak gesloten. Vanmorgen stonden er nog drie klanten voor de deur en die hebben we weg moeten sturen. Mijn collega Peter heeft een briefje op de deur gedaan dat we 6 april weer open zijn. Of dat wel of niet zo is, doet niet ter zake. We geloven daar in."

Het kost Cocky veel moeite om ermee te stoppen. "Ja wat moet dat moet. En ik begrijp het ook. Al die zieke mensen en al die eenzame oude mensen. Het is gewoon een noodsituatie."

Nu ze moet stoppen, heeft Cocky opeens veel tijd over. Maar stil zitten kan ze moeilijk. "Ik ga even langs bij een zus die aan het schilderen is en mijn broer heb ik lang niet gezien. Ik hou natuurlijk anderhalve meter afstand. En rond mijn huis zit mos tussen de steentjes. Nee, ik verveel met niet hoor."