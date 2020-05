Linda's haarboetiek maandag vanaf middernacht geopend: "Het voelt zo goed!"

HOOFDDORP - Dolgelukkig zijn Linda van der Kamp en haar team van haarboetiek Head Candy in Hoofddorp. Ze hebben zojuist op de persconferentie van premier Rutte gehoord dat ze aanstaande maandag eindelijk weer open kunnen. En dat gaan ze vieren door de deuren om klokslag middernacht voor de eerste klanten te openen.

Team Head Candy (Linda staat rechtsbovenaan)

Het is een hectische boel bij Linda van der Kamp. De persconferentie is nog niet afgelopen of de telefoons staan al roodgloeiend bij haar: "Allemaal trouwe klanten die ik soms al twintig jaar ken," vertelt de kapster vol trots. "Die waren net als ik helemaal op van de zenuwen, die leefden echt helemaal mee met mij, zo leuk!" Ze klinkt ontroerd en is bijna ontdaan."Het voelt zo goed. Ik ben de afgelopen maanden zo goed ondersteund door mijn klanten, echt fantastisch!" Geen mondkapjes! De kapsalons mogen dan wel weer beginnen maar, net als andere ondernemers, moeten ze zich ook houden aan de corona-richtlijnen. Ook Linda van der Kamp ontkomt niet aan de anderhalvemeterafstand-regel in haar zaak. Maar gelukkig geen mondkapjes, daar zag ze echt tegenop. "Nee, dat is super benauwd. Als het straks warm wordt en je staat de hele dag met de warme föhn, je valt flauw zo wat!" En daar komt nog bij dat ze van te voren heeft getest of die mondkapjes een succes zouden zijn."Het is minder persoonlijk, de helft van je gezichtsuitdrukking valt weg. Ik hou van een gezellige babbel maar je gaat toch minder praten daardoor."

Quote "Het voelt zo goed, echt fantastisch!" Linda van der kamp, kapster

Doorbuffelen De Hoofddorpse kapster weet ook wat ze de eerste weken gaat doen nadat ze weer open is. Het wordt flink doorbuffelen om veel omzet te draaien, vertelt ze: "We gaan de eerste maand daarom zeven dagen en drie avonden in de week open. Met langere openingstijden en we draaien in shifts met onze zes medewerkers." Linda van der Kamp kan niet wachten tot ze haar vaste klanten na weken weer voor het eerst ziet: "Oh, ik heb er nu al zin in!"