Anesthesist Mark vlogt: "We moeten ons voorbereiden op het anderhalvemeterziekenhuis"

HAARLEM - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Mark Kolenbrander is anesthesist in het Spaarne Gasthuis.

Er breekt nu een volgende fase aan, waarin Mark en zijn collega's de reguliere zorg gaan laten meedraaien naast de corona-zorg. "Dat is een bijzondere situatie, want we kenden deze twee eigenlijk alleen afzonderlijk van elkaar, maar dat gaat nu veranderen."

"De wereld is weer anders na mijn vorige vlog . Het aantal coronapatiënten neemt af en stabiliseert op een aanzienlijk lager aantal dan vorige week. Daarmee volgen we de landelijke trend en hopelijk houden we dat zo. Er liggen uiteraard ook plannen klaar als we weer moeten opschalen."

Volgens Mark betekent dat dat de druk toeneemt: "Het aantal coronapatiënten neemt af, maar het aantal gewone patiënten neemt toe. De spoedeisende hulp, de poli’s en de afdelingen worden weer drukker. Dat is goed, want dat hoort bij onze zorgtaak, maar het is ook een uitdaging."

Meer mensen in het ziekenhuis betekent ook dat er na moet worden gedacht over hoe de afstand van anderhalve meter gewaarborgd kan worden. "We moeten nadenken over een anderhalvemeterziekenhuis, dat vraagt innovatie en flexibiliteit van ons. We willen jullie altijd welkom laten voelen, maar hoe doen we dat naar ieders tevredenheid?"

Megapuzzel

Volgens Mark is het een ‘megapuzzel’ om te voltooien. “Dat gaat vooral over menskracht en de zorg in een nieuw jasje steken. Dat nieuwe normaal moeten we samen inrichten, of je nu patiënt bent of niet. Het is samen de finish halen, zodat we later kunnen zeggen: 'Dit hebben we goed gedaan!' Wij gaan er in het ziekenhuis alles aan doen om te laten slagen."