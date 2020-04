Anesthesist Mark Kolenbrander vlogt voor NH Nieuws: "We zagen de donderwolk op ons afkomen"

Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Mark Kolenbrander is anesthesist in het Spaarne Gasthuis en vertelt in deze vlog hoe het ziekenhuis zich heeft voorbereid op de coronacrisis en welke nieuwe fase nu aanbreekt.

Het werk voor Mark in het Spaarne Gasthuis is door het coronavirus veranderd. Normaal gesproken is hij vooral in de operatiekamer aan het werk, waar hij patiënten rondom de operatie behandelt.

Tijdens de coronacrisis is Mark voornamelijk op de intensive care te vinden. Daar plaatst hij beademingsbuisjes bij patiënten en helpt hij bij de diensten op de Intensive Care.

Donderwolk

In de vlog vertelt Mark dat het ziekenhuis eind januari snel een plan heeft opgesteld om coronapatiënten op te vangen en te behandelen. "We zagen de donderwolk op ons afkomen en we zijn er in geslaagd om het plan goed uit te voeren. De samenwerking binnen het ziekenhuis, en op nationaal en internationaal niveau was heel goed," zegt Mark.

De anesthesioloog in het Spaarne Gasthuis vertelt ook hoe de artsen in het ziekenhuis omgaan met de veranderingen door het coronavirus. Daarvoor zijn ze direct met het trainen van medewerkers begonnen. "Hoe moeten je omgaan met een corornapositieve patiënt en hoe wapen je jezelf emotioneel? Zo kunnen we de patiënt goed behandelen én het personeel beschermen."

Nieuwe periode

"Er komt een nieuwe periode aan. We moeten nu ook andere patiënten weer gaan behandelen," zegt Mark. Dit gaat de druk op het zorgsysteem verhogen, voorspelt hij. "Dit is de volgende uitdaging en die moeten we weer met zijn allen aanpakken."

Kijk hieronder de volledige vlog van Mark Kolenbrander: