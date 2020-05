Op bezoek bij opa dankzij 'coronaproof' bezoekershuisje: "Het was fantastisch"

HAARLEM - Bij woonzorgcentrum Schoterhof is vandaag een bezoekershuisje in gebruik genomen waar bewoners 'coronaproof' familiebezoek kunnen ontvangen. Sheila Willemse had de eer om als eerste bij haar opa op bezoek te kunnen gaan. "Het was fantastisch en emotioneel. We hebben ook echt even heel gezellig zitten kletsen."

Crowdfunding Sheila Willemse is de initiatiefnemer van de bezoekersunit. Ruim twee weken geleden kwam haar moeder op het idee en is Sheila er direct mee aan de slag gegaan. Ze begon een crowdfundingsactie en deze had gelijk succes. Ze haalde zoveel geld op, dat er inmiddels vier van dit soort bezoekershuisjes zijn geplaatst bij verzorgingstehuizen in de regio Haarlem. "Het is natuurlijk heel bijzonder dat ik mijn opa mag zien", vertelt Sheila. "Maar al die andere mensen, oude mensen, mensen die ziek zijn geweest en die dan nu weer hun familie kunnen zien, dat is wel een beetje mijn drijfveer geweest." Hulp van Schoterhof Ook de medewerkers van Schoterhof en andere locaties van Kennemerhart waar de huisjes zijn geplaatst, hebben hun schouders eronder gezet om de bezoekersunits te realiseren. "Er is een heel team mee bezig geweest", vertelt Helma Meeuwissen, directeur langdurige zorg bij Kennemerhart. "Het was echt een flinke klus waar we 24/7 mee bezig waren. Maar ook de burgemeesters van Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort hebben meegeholpen om dit te realiseren."

Bezoekershuisje Het bezoekershuisje heeft aan twee kanten een ingang, één voor de bewoner en één voor de bezoeker. In het midden is een wand van plexiglas en via een speaker kunnen ze met elkaar praten. "Als je binnen zit, dan merk je eigenlijk niet eens meer dat er plexiglas tussen ons in zit", lacht Sheila. "Het is echt alsof je gewoon bij elkaar op visite bent." Op Bevrijdingsdag Helma Meeuwissen is blij dat de units vandaag in gebruik konden worden genomen. "We wilden dit graag op Bevrijdingsdag gerealiseerd hebben. En we zien alleen maar stralende gezichten. Het is echt een topmoment." Per uur kunnen twee bewoners om de beurt gebruik maken van het huisje. Na elk bezoek wordt de binnenkant gedesinfecteerd. "We hebben al zeker een wachtlijst", vertelt Helma. "Het is echt een heel goed alternatief, waardoor mensen weer een moment met elkaar kunnen hebben."

