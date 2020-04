Doneeractie 'bezoekcabines' voor eenzame ouderen in Haarlemse verpleeghuizen

HAARLEM - Met zes bezoekcabines bij verpleeghuizen in Haarlem en omstreken, zou de eenzaamheid onder de bewoners een beetje opgelost kunnen worden. In deze containers kunnen familieleden, gescheiden door plexiglas, de ouderen wél bezoeken. Nu door het rijk besloten is dat de verpleeghuizen nog gesloten blijven, is de Haarlemse Sheila Willemse een doneeractie gestart om zes bezoekcabines te huren.

De moeder van Sheila werkt in verpleeghuis Molenburgh in Schalkwijk. Zij zag de ouderen steeds meer zag vereenzamen en zocht met haar collega's naarstig naar een oplossing. Sheila zag op het nieuws dat in Brabant de cabines een groot succes waren. Ook haar eigen opa zit in een verpleeghuis. "Facetimen lukt vaak niet. Dan houdt hij de telefoon toch weer bij zijn oor." In de cabines kunnen de ouderen hun dierbaren weer in levende lijve zien, terwijl ze toch gescheiden zijn door het plexiglas. Ze hoopt 12.000 euro bij elkaar te krijgen. Zorggroep Kennemerhart wil heel graag op zes locaties een bezoekcabine plaatsen, maar kan dan niet volledig zelf betalen. Een unit kost 2950 euro. "We weten allemaal niet hoelang dit nog gaat duren", vertelt Sheila, "en de situatie voor de eenzame ouderen in de verpleegtehuizen is uitzichtloos." Deze week is al 1600 euro ingezameld. Sheila hoopt dat de eerste cabine binnen twee weken geplaatst kan worden bij verpleeghuis Molenburg. "En daarna snel één bij het Schoterhof hoop ik, daar zit mijn opa." Kijk hieronder naar een videoreportage over de bezoekcabines van Omroep Brabant: